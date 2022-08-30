Синоптики предупредили о похолодании в регионах Поволжья

Фото: Максим Платонов

В регионах Приволжского федерального округа в первой половине недели задержится теплая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.



Во вторник процесс понижения температуры начнется в западных регионах, этот процесс завершится к середине недели, однако в среду ожидается около 20—22 градусов, с четверга температура будет заметно ниже, рассказал он.

Во вторник температура понизится до плюс 25 градусов в Нижнем Новгороде. В Перми до плюс 23—25 градусов температура понизится в среду — четверг. В Кировской области в среду — четверг температура резко понизится до плюс 20 градусов, а в пятницу — воскресенье — до плюс 14 градусов, ожидаются кратковременные дожди, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в августе максимальные температуры воздуха составляли от +25 до +33 градусов, а осадки выпадали лишь локально. Но во вторник погода начнет меняться.

30 августа ночью существенных осадков не прогнозируется, температура воздуха составит +11..+16 градусов, в западных районах — до +19. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре порывами до 15—20 м/с. Днем воздух прогреется до +26..+32 градусов.



В Татарстане август этого года может оказаться самым сухим месяцем в истории метеонаблюдений, сообщили в Гидрометцентре по республике. За историю метеонаблюдений август 2022-го станет одним из самых жарких за историю метеонаблюдений.

В Татарстане в очередной раз продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности лесов. Оно будет действовать по 6 сентября. На территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (V класс).

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Маргарита Головатенко