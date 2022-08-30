Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Республики

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем Республики.



— Татарстан — это большая семья, в которой представители разных народов и вероисповеданий живут в мире и согласии. Этот день объединяет нас теплыми чувствами к родной земле, где живем и созидаем, где строим планы на будущее, — указал он в обращении к жителям.

Президент республики отметил, что регион успешно развивается, входит в число регионов-лидеров по многим макроэкономическим показателям. Реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве. Мы поддерживаем инновации, развитие IT-сферы и новых технологий.

Минниханов подчеркнул, что предмет особой заботы жителей Татарстана — межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие. Этот год ознаменован 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией и Годом культурного наследия народов России — проводимые в этой связи мероприятия способствуют укреплению государственно-религиозного сотрудничества, развитию межрелигиозного диалога.

— Процветание Татарстана — результат наших общих усилий и основа уверенности в завтрашнем дне. Вместе мы делаем республику лучшим местом для жизни. Такой и сохраним ее для будущих поколений, — заключил Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан отпразднует День Республики 30 августа. Это день в республике объявлен выходным. Торжества пройдут во всех городах и районах Татарстана.

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Маргарита Головатенко