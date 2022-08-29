Аудиогид в автобусах Казани будет работать до конца года

В Казани с 30 августа в некоторых автобусах начнет работать историко-культурный аудиогид на русском и татарском языках. Гид будет работать до конца 2022 года на четырех маршрутах — №2, 6, 90, 91 (по три автобуса на каждый маршрут), сообщили в мэрии города.



Выбор этих маршрутов связан с их протяженностью, они охватывают разные части города, объяснила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Фото: kzn.ru

Жители столицы Татарстана смогут послушать рассказы об истории микрорайонов, слобод Казани, известных личностях, названиях улиц, уникальных местах и ландшафте города, парках, памятниках и исторических зданиях. Кроме того, аудиогид включает в себя малоизвестную информацию — более 100 примечательных историй — это городские легенды, рассказы о традициях, событиях, достопримечательностях, фактах, известных личностях, важнейших объектах социальной инфраструктуры.

Аудиогид можно будет прослушать полностью — для этого нужно отсканировать QR-код, размещенный в автобусах.

Фото: kzn.ru

Такие автобусы будут и внешне выделяться на фоне другого общественного транспорта Казани — их оформят соответствующим образом. В салонах появятся русско-татарские разговорники и интересные картинки с главными достопримечательностями города — креативная инфографика о современном Татарстане, информация о маршрутах и правилах поведения в автобусе.

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Маргарита Головатенко