В Казани на четырех автобусных маршрутах заработает аудиогид с молодежными мемами

В Казани на следующей неделе на четырех автобусных маршрутах №2, №6, № 90 и № 91 запустят аудиогид. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В рамках празднования Дня города и Дня республики мэрия запускает проект «Юллар. Казан». Аудиогид будет на татарском и русском языках. В мэрии выбрали наиболее протяженные маршруты, охватывающие разные части города.

В аудиогиде будет малоизвестная информация о городских легендах, рассказы о традициях, событиях, достопримечательностях, интересных фактах, известных личностях, важнейших объектах социальной инфраструктуры и учреждениях культуры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Автобусы оформят информационными плакатами с русско-татарским разговорником, картинками с главными достопримечательностями Казани, молодежными мемами, инфографикой про современный Татарстан и информацией о маршрутах автобусов.

Всего по городу будет курсировать 12 таких автобусах — по три на каждом маршруте.

Этим летом в столице Татарстана на маршруте №2 начал курсировать раритетный экскурсионный вагон «Тюбетейка» 1986 года выпуска.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина