Полицейские Татарстана задержали группу лиц, подозреваемую в незаконной банковской деятельности

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Татарстане полицейские задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности шестерых жителей Казани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, производили незаконные финансовые операции. На протяжении двух лет они открывали в банках Татарстана счета для более 100 подконтрольных им юридических лиц по фиктивным предлогам, которые фактически не проводились. После этого фигуранты получали оплату за свои услуги в размере 12,5% от каждой транзакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 48 млн рублей.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Во время проведения 18 обысков в принадлежащих подозреваемым жилых помещениях и офисах, расположенных в Казани, полицейские изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовую технику для подсчета денег, ноутбуки, сотовые телефоны и сим-карты, а также свыше 7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одному — запрет определенных действий.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В конце июля полиция задержала в Казани троих подозреваемых в незаконном обналичивании, их доход составил более 53 млн рублей.



Установлено, что у злоумышленников не было регистрации и лицензии на осуществление банковских операций. На счета подконтрольных им организаций переводили средства под фиктивным предлогом, например за выполнение строительно-монтажных работ, которые по факту не проводились. После этого подозреваемые обналичивали сумму, забирая себе 12% от присланного. Клиенту возвращали остаток.

Во время обысков в офисах и жилье злоумышленников обнаружили учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовую технику для подсчета денег, системные блоки, ноутбуки, планшеты, связанные с незаконной банковской деятельностью черновые записи, а еще наличные — более 8 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин