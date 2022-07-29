В Казани задержали троих подозреваемых в незаконном обналичивании, их доход превысил 53 млн рублей

В Казани задержали троих подозреваемых в незаконном обналичивании, их доход составил более 53 млн рублей, сообщает МВД медиа.



Установлено, что у злоумышленников не было регистрации и лицензии на осуществление банковских операций. На счета подконтрольных им организаций переводили средства под фиктивным предлогом, например, за выполнение строительно-монтажных работ, которые по факту не проводились. После этого подозреваемые обналичивали сумму, забирая себе 12% от присланного. Клиенту возвращали остаток.

Во время обысков в офисах и жилье злоумышленников обнаружили учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовую технику для подсчета денег, системные блоки, ноутбуки, планшеты, связанные с незаконной банковской деятельностью черновые записи, а еще наличные — более 8 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Возбуждено дело по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко