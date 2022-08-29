В Набережных Челнах ушел из жизни бывший гендиректор «КамГЭС» Александр Евдокимов

Фото: Фото: museum.kgasu.ru. Евдокимов — слева

29 августа в Набережных Челнах после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался бывший гендиректор «Камгэсэнергостроя» Александр Евдокимов.

Гражданская панихида состоится 31 августа с 9.00 до 11.00 в ДК «Энергетик», а похороны пройдут на «Студенческом кладбище» в поселке ГЭС.

Александр Сергеевич Евдокимов — уроженец Высокогорского района Татарской АССР. По распределению после окончания Казанского инженерно-строительного института он приехал в Челны на строительство КАМАЗа. Его биография началась с должности мастера в СМУ-4 УС «Автозаводстрой» «Камгэсэнергостроя», где он проработал 30 лет. Он возглавил ОАО «Камгэсэнергострой» в 2003 году, а с 2012 по 2014 год являлся советником гендиректора, председателем совета директоров компании.

Стоит отметить, что Евдокимов — почетный гражданин Набережных Челнов, заслуженный строитель Татарстана, заслуженный строитель Удмуртии, почетный строитель России, кавалер орденов «Знак Почета» и «Дружбы народов».

Фото: Максим Платонов (архив)

Также сегодня утром сообщалось, что прощание с руководителем исполкома Нижнекамска Юрием Болтиковым, умершим накануне, состоится во вторник, 30 августа. Гражданская панихида пройдет возле Дома народного творчества с 8.00 до 9.30.

Отпевание состоится в храме села Афанасово в 10 часов утра. Затем Юрия Болтикова похоронят на городском кладбище, сообщает пресс-служба Нижнекамска.

О смерти руководителя исполкома Нижнекамска стало известно вечером 28 августа. Ему было 44 года.

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Максим Кокунин