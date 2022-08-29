Прощание с руководителем исполкома Нижнекамска Юрием Болтиковым пройдет 30 августа
Прощание с руководителем исполкома Нижнекамска Юрием Болтиковым, умершим накануне, состоится во вторник, 30 августа. Гражданская панихида пройдет возле Дома народного творчества с 8.00 до 9.30.
Отпевание состоится в храме села Афанасово в 10 часов утра. Затем Юрия Болтикова похоронят на городском кладбище, сообщает пресс-служба Нижнекамска.
О смерти руководителя исполкома Нижнекамска стало известно вечером 28 августа. Ему было 44 года.
Юрий Болтиков возглавил исполком Нижнекамска в конце прошлого года. До декабря 2021-го он занимал должность директора филиала «Татэнерго» — «Нижнекамские тепловые сети».
— Мое решение выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя исполнительного комитета города Нижнекамска обусловлено желанием продолжить свою начатую работу на благо нашего города в новом для себя направлении. Вся моя жизнь на сегодняшний день неразрывно связана с Нижнекамским муниципальным районом, — объяснял Юрий Болтиков желание возглавить исполком города.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым