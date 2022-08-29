У казанской «дочки» заморозившей бизнес в России немецкой Brabender GmbH&Co KG сменился гендиректор

У казанского ООО «Брабендер» — «дочки» немецкого Brabender GmbH&Co KG — сменился генеральный директор, выяснило «Реальное время». Варвару Журавлеву на этом посту сменила Алла Родина.

ООО «Брабендер» зарегистрировано в Казани в 2015 году с уставным капиталом 8 миллионов рублей. Выручка компании за 2021 год оценивается почти в 110 миллионов рублей, чистая прибыль — в 4,6 миллиона. Чистые активы составляют 62,9 миллиона рублей.

С 2015-го по ноябрь 2021-го казанское ООО «Брабендер» возглавлял Александр Гарвардт. На смену ему пришла Варвара Журавлева, которая не пробыла на руководящей должности и года. В прошлом она была директором московской «дочки» германского TRIPL EI INVEST GMBKH — ООО «Трипл Эй Нортерн Трейд», а также столичной «дочки» австралийского Sbro Holding Gmbh ООО «Амст Айджи».

Новый гендиректор ООО «Брабендер» Алла Родина — бывший руководитель и совладелец ООО «АллРолл», зарегистрированного в Калининграде в 2014 году и занимающегося розничной торговлей в интернете. Должность руководителя Родина занимала до 2017 года, затем ее сменил Андре Бальцер.

Brabender GmbH&Co. KG — ведущий разработчик, производитель и поставщик приборов и оборудования для контроля качества и анализа различных свойств материалов. Компания основана почти сто лет назад, в 1923 году, Карлом Вильгельмом Брабендером.

Фото: brabender.com

В 2016 году «Брабендер» (Brabender GmbH & Co. KG) и КНИТУ-КХТИ в рамках 19-й Международной выставки пластмасс и каучука K-Messe подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных специалистов для химической промышленности. Документ также предполагал реализацию совместных научно-технических проектов и программ.



От Brabender GmbH&Co. KG после начала специальной военной операции и последовавших за ней западных санкций заявлений о приостановке или прекращении деятельности в России не поступало.

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Татьяна Демина