В Иране отметили высокий уровень сотрудничества с Татарстаном

Между Ираном и Татарстаном высокий уровень сотрудничества, на это обратил внимание заместитель министра по делам молодежи и спорта Исламской Республики Иран (ИРИ), секретарь высшего совета по делам молодежи Вахид Яминпур в кулуарах Казанского глобального молодежного саммита.



— Между Республикой Татарстан и нашим президентом, президентом Татарстана и президентом Ирана есть хорошие отношения, — сказал он.

Вахид Яминпур подчеркнул, что Иран может связываться с другими странами мира через Россию. Благодаря этому есть возможность развивать отношения между Россией и другими странами, в особенности с исламскими государствами, — сообщает ТАСС.



Казанский глобальный молодежный саммит проходит в Казани с 27 по 30 августа. В нем принимают участие представители 69 стран, в том числе Канады. Среди участников — молодые дипломаты и руководители иностранных и международных крупных молодежных организаций.

Тимур Сулейманов уточнил, что география стран-участниц Казанского глобального молодежного саммита шире, чем 56 государств, входящих в ОИС. По его мнению, это подчеркивает значимость мероприятия.

Сегодня стало известно, что по итогам Казанского глобального молодежного саммита будет сформирована долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям.



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Маргарита Головатенко