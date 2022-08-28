В новом парке в Свияжске планируют воссоздать колодец Святителя Германа, засыпанный в советское время

В новом монастырском парке на территории Успенского монастыря в Свияжске в перспективе планируют воссоздать колодец Святителя Германа, засыпанный еще в советское время, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.



Сегодня парк посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент республики, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Они высадили здесь саженцы деревьев.

Фото: tatarstan.ru

После этого гости направились к дебаркадеру, отданному речниками музею Свияжска, который сейчас восстанавливают волонтеры «Том Сойер Феста». Здесь планируют открыть музейные экспозиции, посвященные Волге, а еще жизни и обычаям волжан.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, общая площадь монастырского парка превышает 1 гектар. Тропинки проложены в форме креста.

Работы по организации монастырского парка на острове-граде Свияжске начались в июне этого года. Парк разбили в северной части объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Успенского монастыря» — между оградой, кладбищем, Успенским собором и Никольской церковью. Он занимает площадь более чем 14,3 га, из которых 11 га отданы под озеленение. Подробнее — в материале «Реального времени».

Также сегодня в Свияжске сегодня прошли торжества по случаю 25-летия возрождения Богородице-Успенской обители.

— Подход одновременного воссоздания мусульманских и православных святынь проверен временем. Мы на правильном пути. Возрождение памятников — это, прежде всего, путь понимания души верующих, что очень важно, — подчеркнул Минтимер Шаймиев.

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Маргарита Головатенко