В Свияжске прошли торжества по случаю 25-летия возрождения Богородице-Успенской обители

В Свияжске прошли торжества по случаю 25-летия возрождения Богородице-Успенской обители. В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент республики, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, архипастыри, священники и миряне Татарстанской митрополии, сообщили в пресс-службе президента РТ.



Рустам Минниханов отметил, что возрождение Свияжска было мечтой республики. В 2010 году за это дело взялся Минтимер Шаймиев, для этих целей создали Республиканский Фонд «Возрождение». Преобразования в Свияжске и Болгарах произошли благодаря большой поддержке федерального центра.

— Мы живем во многонациональном, многоконфессиональном Татарстане. Между нами нет никаких споров, только взаимная поддержка. Мы гордимся нашей республикой, мы гордимся нашим православием. Я искренне поздравляю вас с сегодняшним праздником, — сказал президент республики. Минниханов вручил владыке Кириллу икону Успение Пресвятой Богородицы.

Фото: tatarstan.ru

Минтимер Шаймиев отметил, что за последние несколько десятилетий в Татарстане провели большую работу по возрождению духовности. Яркий тому пример — восстановление древнего города Болгар и острова-града Свияжск:

— Подход одновременного воссоздания мусульманских и православных святынь проверен временем. Мы на правильном пути. Возрождение памятников — это, прежде всего, путь понимания души верующих, что очень важно, — подчеркнул он.

Фото: tatarstan.ru

Еще один важный момент — возрождение Свияжска позитивно сказалось на его туристической привлекательности. В этом году Свияжский музей-заповедник уже посетили порядка миллиона туристов.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поблагодарил руководство республики за внимательное отношение к митрополии, восстановление храмов и православных святынь.

В парке Богородице-Успенского мужского монастыря на острове-граде Свияжске в Татарстане посадят кузбасский бор из 300 кедров по договору о сотрудничестве между регионами. Кедрам по десять лет, высота каждого — чуть более метра. Деревья вырастили в школьном отделении Анжерского лесного питомника.

Остров-град Свияжск сегодня — один из базовых туристических брендов Татарстана. Подробно о музее-заповеднике — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко