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Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной 25 августа

08:34, 28.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной 25 августа
Фото: Максим Платонов

Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела 25 августа Запорожской АЭС (ЗАЭС) украинскими войсками, сообщило постоянное представительство РФ при ООН в своем Twitter.

Членам Совбеза также направлены свидетельства обстрела ЗАЭС украинскими войсками 27 августа:

— Три снаряда разорвались недалеко от спецкорпуса № 2, где располагается хранилище ядерного топлива, а также твердые радиоактивные отходы, — сообщили в постпредстве.

Фото: pixabay.com

В Минобороны России заявляли, что в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции. В том числе с использованием беспилотников, тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Маргарита Головатенко
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