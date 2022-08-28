Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной 25 августа

Фото: Максим Платонов

Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела 25 августа Запорожской АЭС (ЗАЭС) украинскими войсками, сообщило постоянное представительство РФ при ООН в своем Twitter.



Членам Совбеза также направлены свидетельства обстрела ЗАЭС украинскими войсками 27 августа:

— Три снаряда разорвались недалеко от спецкорпуса № 2, где располагается хранилище ядерного топлива, а также твердые радиоактивные отходы, — сообщили в постпредстве.

Фото: pixabay.com

В Минобороны России заявляли, что в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции. В том числе с использованием беспилотников, тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Маргарита Головатенко