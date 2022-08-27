В Татарстане годовой план по вводу жилья выполнен на 84%

В Татарстане план ввода жилья выполнен на 84% от годового объема — это 2,3 млн кв. м жилья, что составляет 128% к уровню прошлого года, сообщил на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По темпам ввода в Татарстане лидирует жилищное строительство — сейчас готовы 11,2 тысяч домов, что составляет 93% от плана. В коммерческом строительстве выполнение годовых показателей оценивается в 70%. Из 148 многоквартирных домов на сегодня сданы 88 домов общей площадью 644 тыс кв м. По программе социальной ипотеки сдано 66% от запланированного годового объема.

Кроме того, на поддержку жилищного строительства и стимулирование рынка направлены два федеральных проекта: это госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» (выполнение составило 87%, в работе остаются 3 объекта из 7) и федеральный проект «Жилье» (реализуется 3 объекта, готовность оценивается в 61%).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 13 августа сообщалось, что план ввода жилья в республике выполнен на 79,9% от годового объема — это 2,2 млн кв. м жилья, что составляет 135,7% к уровню прошлого года. По темпам ввода также лидировало жилищное строительство — 10,3 тысяч домов — 87% от плана. По программе социальной ипотеки было сдано также 66% от общего объема.



Также 8 августа стало известно, что Казань стала одним из лидеров среди российских городов по объему ввода жилья в абсолютном выражении — в столице Татарстана в 2021 году ввели 1,25 миллиона квадратных метров.



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Максим Кокунин