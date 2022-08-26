Под суд пойдут казанцы, сбывавшие поддельные купюры

В Татарстане задержали группу лиц, сбывавших поддельные пятитысячные купюры, сообщили в пресс-службе МВД по республике.



Установлены 16 фактов сбыта купюр группой казанцев. Организатор — 22-летний житель столицы Татарстана. Он приобретал подделки в интернете и получал их в виде «закладок», расположенных в одном из районов города, после чего с остальными членами группы сбывал их в торговых точках Казани и Зеленодольска.

Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

Фото: realnoevremya.ru

В банковском секторе Татарстана во втором квартале 2022 года выявили 148 поддельных купюр. Это на 6,7% меньше, чем за первые три месяца года. Чаще всего подделывают 5-тысячные банкноты: в апреле — июне в Татарстане выявили 136 таких фальшивых купюр.

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Маргарита Головатенко