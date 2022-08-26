Политолог Иларионова: в заявлении Шольца о поставках оружия Киеву нет «поводов для вздохов облегчения»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет давать Украине оружие, способное достичь территории России. Он объяснил позицию согласием с США по возможным атакам ВСУ российских рубежей. По его словам, такими же опасениями должны руководствоваться в своих действиях и другие страны-члены блока НАТО.



Однако поводов для вздохов облегчения от слов Шольца, сказанных во время встречи с соотечественниками в Магдебурге, нет, считает профессор кафедры государственного и муниципального управления (ИГСУ) РАНХиГС Татьяна Иларионова.

Страны-члены блока НАТО таким образом демонстрируют свою солидарность, сплоченность и коллегиальное принятие решений, это должно быть «еще одним сигналом, что ряды сплочены», считает германист и подчеркивает, что слова о солидарности со всеми членами НАТО могут говорить об изменении мотивации принятия решений:

— Вполне вероятно, могут измениться и риторика, и действия. Сегодня говорят, что не будет поставок такого дальнобойного оружия, которое достигнет рубежей России, но кто знает, что будет завтра, — рассказала она в беседе с ФАН.

Фото: wikipedia.orr / Steffen Prößdorf

Киев регулярно обвиняет Берлин в «нерешительности» в вопросе поставок оружия на Украину. Однако Германия педантично выполняет свои обязательства по снабжению Украины вооружением по достигнутым ранее договоренностям. Несколько дней назад на сайте немецкого правительства появилась информация об отправке Киеву нового пакета военной помощи.

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Маргарита Головатенко