СМУ-88 запустит праздничное световое шоу, посвященное Дню Республики Татарстан

Фото: предоставлено группой компаний "СМУ-88"

Накануне группа компаний «СМУ-88» завершила техническую настройку нового сценария архитектурной подсветки ЖК Atlantis Deluxe*.

Световое шоу посвящено наступающему Дню Республики Татарстан и Дню города Казани и будет транслировать изображение государственного флага Татарстана и праздничные залпы фейерверка. Увидеть его на фасаде высотки можно будет с 26 по 31 августа включительно.

«Для нас стало доброй традицией поздравлять казанцев и гостей города с важными праздниками именно таким способом — инсталляциями на Atlantis Deluxe. Мы гордимся родной республикой и любим Казань, поэтому стараемся украсить город и создать особое настроение. С наступающим праздником!» — поздравил директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.



Кроме того, ЖК Atlantis Deluxe станет одной из локаций международного фестиваля медиаискусства NUR, который пройдет 9—11 сентября в Казани. Это масштабное событие, объединяющее художников, музыкантов, хореографов и специалистов в области цифрового искусства.



Напомним, СМУ-88 запустило архитектурную подсветку ЖК Atlantis Deluxe накануне новогодних праздников — компания создала уже 8 уникальных световых шоу. 3,9 тыс. светильников, управляемых по протоколу Digital Multiplex, образуют световые экраны на всей площади фасада комплекса. С помощью этой системы можно реализовать простые цветные изображения и анимации. На сегодняшний день Atlantis Deluxe — единственный жилой комплекс в Поволжье, оборудованный подобной подсветкой. В этом году ЖК стал победителем премии Urban Awards 2022 в номинации «Лучший жилой комплекс бизнес-класса».



Партнерский материал