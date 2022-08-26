В Казани пройдет фестиваль «День первокурсника ПОО — 2022»

Фото: Максим Платонов

В Казани пройдет фестиваль профессиональных образовательных организаций «День первокурсника ПОО — 2022». На его организацию планируется потратить 500 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, приведенной в документах, целью фестиваля является выявление и поддержка талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций, а также создание условий для творческого самовыражения и интеллектуального развития студентов.

В перечень услуг, которые необходимо выполнить организатору мероприятия, вошли следующие:

Предоставить зал в культурном центре для проведения гала-концерта фестиваля в один день с 8.00 до 22.00, вместимостью не менее 700 чел. Обеспечить наличие стационарного комплекта звукового и светового оборудования (акустических систем, усилителей, микшерного пульта, комплекта микрофонов (не менее 10 комп.)), сцены, не менее шести гримерных комнат, гардероба, туалетных комнат. Предоставить и обеспечить работу гардеробщиц, уборщиц.

Обеспечить профессиональной фотосъемкой в конкурсные дни и день проведения концерта, предоставить отснятый материал в течение последующих трех дней после мероприятия в количестве 600 фотографий в электронном виде.

Обеспечить профессиональной видеосъемкой четыре конкурсных дня фестиваля и день проведения гала-концерта. Смонтировать ролик по итогам проведения конкурсных дней продолжительностью не менее двух минут и предоставить за два дня до проведения гала-концерта. Предоставить весь отснятый материал в течение двух дней со дня проведения мероприятия.

Разработать эскиз логотипа мероприятия, дизайн сувенирной продукции и согласовать с заказчиком за восемь дней до фестиваля.

Изготовить баннер с логотипом мероприятия (баннерная ткань плотностью не менее 400 г/м).

Обеспечить техническую группу мероприятия — два человека в дни фестиваля и концерта.

Предоставить и обеспечить работу двух ведущих гала-концерта, а также церемонии награждения.

Написание оригинального сценария гала-концерта, включающего в себя номера участников, согласовать окончательный его вариант не позднее чем за два дня до даты его проведения, обеспечить постановку и режиссуру программы.

Изготовить и предоставить дипломы, пригласительные билеты, букеты из живых цветов, бумажный пакет с логотипом фестиваля и другую сувенирную продукцию.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 5 сентября, итоги подведут 7 сентября.

Фото: Максим Платонов

В этом году на организацию и проведение фестиваля «Вкусная Казань» готовы потратить 5,36 миллиона рублей из городского бюджета. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021-м, выяснило «Реальное время».



Фестиваль продлится в столице Татарстана два дня. Одна из его целей — повышение туристической привлекательности Казани и увеличение туристического потока. Также мероприятие призвано содействовать повышению квалификации и конкурентоспособности работников туристской и ресторанной индустрий.

Площадку проведения фестиваля поделят на две зоны — национальную, где запланировано выступление коллективов и артистов в татарской тематике, и «стрит-фуд и кухни на колесах». Там можно будет послушать диджеев, кавер-группу и посмотреть на выступление танцевальных коллективов.

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Максим Кокунин