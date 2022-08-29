В Татарстане за семь месяцев выявили 3,9 тысячи человек, совершивших преступления в пьяном виде

По данным Генеральной прокуратуры России, Татарстан занимает 8-е место в рейтинге регионов России по числу выявленных с января по июль 2022 года лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Таковых за семь месяцев насчитали 3 910.

Наибольшее число граждан, которые совершили преступления, будучи пьяными, выявили за январь-июль 2022 года в Челябинской области — 5 244. В Свердловской области их число составила 5 1001, а в Башкирии — 5 081.

Меньше всего лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, за первые семь месяцев 2022 года выявили в Ингушетии и Чечне — 85 и 80 соответственно.

Источник: Генеральная прокуратура России

За январь-июль 2022 года в Татарстане предварительно расследовано 4 485 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По их количеству республика занимает шестое место, уступая Челябинской области, Башкирии, Свердловской и Кемеровской областям, а также Подмосковью.

Напомним, в Татарстане за первые семь месяцев 2022 года зарегистрировали 31 478 преступлений. По их количеству республика занимает седьмое место среди всех регионов России.



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Илина Хакимова