В Татарстане уничтожили более 286 очагов произрастания дикорастущих наркокультур

В городах и районах Татарстана полицейские выявили и уничтожили 286 очагов произрастания дикорастущих наркокультур общей площадью 18 443 кв. м. Всего уничтожено 7,3 тысячи кг наркосодержащих растений, сообщили в пресс-службе Управления МВД по региону.

В республике завершился второй этап ежегодной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак», который проводился в период с 5 по 14 августа.

По ее итогам к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков растительного происхождения привлекли 73 человека. Из незаконного оборота изъято 8 кг наркотических средств растительного происхождения, в том числе 47 г опия, 49 г кокаина, 508 г гашиша, 862 г героина, 1,8 г марихуаны и 4,7 кг наркосодержащих растений.

Кроме того, сотрудниками полиции было выявлено 17 посевов растений, содержащих наркотические средства, общей площадью 154,4 кв. м (811 растений).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по итогам прошлогодней операции «Мак» в Татарстане было выявлено и уничтожено 404 очага произрастания дикорастущих наркокультур общей площадью 18 570 кв. м. Также было уничтожено более 9 тонн конопли и более 22 кг мака.

Уже в августе этого года в Татарстане и на территории нескольких регионов России ликвидировали сеть наркопроизводств, в общей сложности было изъято более 140 кг синтетических наркотиков.



Первую лабораторию ликвидировали в феврале этого года в Рыбно-Слободском районе. Более 120 кг синтетического наркотика изъяли у двух жителей Казани — они хотели сбыть «синтетику» бесконтактным способом в Татарстане. Затем еще двух граждан задержали в Московской области. В организованной ими нарколаборатории изъяли более 21 кг мефедрона.

Далее правоохранители получили сведения о функционировании аналогичной нарколаборатории в Нижегородской области. Сотрудники МВД России совместно с коллегами МВД по Татарстану задержали двух мужчин 23 и 24 лет, сбывавших запрещенные вещества. Они изготавливали их сами в арендованном частном домовладении, там же фасовали и хранили. У них изъяли 3 кг мефедрона.

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Максим Кокунин