В Татарстане уничтожили более 400 очагов произрастания дикорастущих наркокультур

В городах и районах Татарстана полицейские выявили и уничтожили 404 очага произрастания дикорастущих наркокультур общей площадью 18 тыс. 570 кв. м. Также было уничтожено более 9 тонн конопли и более 22 кг мака, сообщили в пресс-службе Управления МВД РТ по Казани

В республике завершились три этапа ежегодной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». По ее итогам к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков растительного происхождения привлекли 83 человека. Из незаконного оборота изъяли более 28 кг наркотических средств.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре источник «Реального времени» сообщил, что в Бугульме сотрудники ГАИ задержали гигантскую партию наркогруза. При остановке и осмотре транзитной «Газели» нашли мешки со свежесрезанной коноплей — сырьем для производства наркотика. Общий вес оценивается в 700 кг.

