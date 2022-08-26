Актеру уфимского и певцу московского театров присвоены звания заслуженных артистов Татарстана

Фото: ru.wikipedia.org - Владимир Кудашев

Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил звания заслуженных артистов республики артистам уфимского и московского театров.

Почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» за вклад в развитие театрального искусства присвоено Эльмиру Газизуллину — артисту драмы уфимского татарского театра «Нур».

Эльмир Газизуллин. Фото: из соцсетей

Также за вклад в развитие музыкального искусства это же звание присвоено солисту-вокалисту московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Владимиру Кудашеву.

Звание заслуженного артиста Татарстана присвоили и певцу Элвину Грею (Радик Юльякшин). Он пообещал «дальше творить» и заявил, что его поклонников «ждет много новых интересных треков».



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Максим Кокунин