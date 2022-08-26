Элвину Грею присвоили звание народного артиста Татарстана

Фото: Дмитрий Резнов

Певцу Элвину Грею (Радик Юльякшин) присвоили звание народного артиста Татарстана. Об этом рассказал сам артист в своем telegram-канале.

— Во время мероприятия «Дни Татарской культуры» в Москве я был награжден почетным званием «Заслуженный артист Республики Татарстан». В первую очередь хочу поблагодарить моих слушателей Мою команду, семью и всех кто меня поддерживает! Это наша общая награда и победа! Будем дальше творить, вас ждет много новых интересных треков! — говорится в сообщении.

Фото: Дмитрий Резнов

Напомним, 11 августа Элвин Грей объявил о завершении карьеры в Татарстане и Башкортостане, об этом он написал в своем Instagram*.



В обращении к подписчикам заслуженный артист двух республик заявил, что в этом году его публику ждут последние новые песни на татарском и башкирском языках — как «итог 16-летнего творческого пути на просторах национальной эстрады».

Радик Юльякшин сообщил, что планирует переехать в Москву и выпускать песни только на русском языке.

*соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской.

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Максим Кокунин