В Роскомнадзор за полгода поступило почти 145 тысяч обращений по поводу фейков о спецоперации на Украине

В первом полугодии 2022 года в Роскомнадзор поступило 144,8 тысячи обращений от граждан — большинство из них связано с размещением противоправной информации в интернете, в том числе с фейками о спецоперации на Украине, сообщает ведомство.



Количество обращений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 25,5%. Из общего количества жалоб 19 тысяч — в письменном виде, 125,6 тысячи — в электронном формате и 101 — в устной форме.

Больше всего обращений от россиян поступило в марте этого года — 10,3 тысячи, что больше прошлогоднего показателя в четыре раза. Граждане просили удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой.

В августе Роскомнадзор дал поручение маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest в поисковых системах как нарушающие требования российского законодательства в связи с неудалением платформами противоправной информации.

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Маргарита Головатенко