За неделю в мире число заражений оспой обезьян снизилось на 21%

В мире за минувшую неделю выявили более 5,9 тысячи новых случаев заболевания оспой обезьян — это на 21% меньше, чем за предыдущие 7 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).



По состоянию на 22 августа в ВОЗ поступили сообщения о 41 664 подтвержденных случаях и 12 смертях в 96 странах и на территориях. С 15 по 21 августа выявили 5 907 заразившихся, то есть на 21% меньше, чем с 8 по 14 августа (7 477 случаев).

Фото: realnoevremya.ru

В конце июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что ВОЗ не располагает данными об эффективности существующих вакцин против оспы обезьян. Он упомянул, что одну вакцину — MVA-BN — уже одобрили для применения в Канаде, Евросоюзе и США, сейчас для использования рассматривают еще две вакцины — LC16 и ACAM2000.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко