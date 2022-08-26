В Казани 30 августа муниципальные парковки будут бесплатными

В Казани в день празднования Дня республики и города Казани — 30 августа — муниципальные парковки будут бесплатными, напомнили в Комитете по транспорту Казани.



Плата на муниципальных парковках взимается только в будние дни с 8:00 до 19:00, первые 15 минут стоянка бесплатная.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани 30 августа, в День города и республики, продлят работу общественного транспорта. Метро будет работать в усиленном режиме.

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Маргарита Головатенко