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В Казани 30 августа муниципальные парковки будут бесплатными

02:15, 26.08.2022
В Казани 30 августа муниципальные парковки будут бесплатными
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в день празднования Дня республики и города Казани — 30 августа — муниципальные парковки будут бесплатными, напомнили в Комитете по транспорту Казани.

Плата на муниципальных парковках взимается только в будние дни с 8:00 до 19:00, первые 15 минут стоянка бесплатная.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани 30 августа, в День города и республики, продлят работу общественного транспорта. Метро будет работать в усиленном режиме.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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