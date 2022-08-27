В Татарстане расследовали больше всего особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними

Татарстан занял первое место в рейтинге по расследованным особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами или при их участии. За первые семь месяцев 2022 года раскрыли 56 таких дел, согласно данным Генеральной прокуратуры.

Вслед за Татарстаном идут Челябинская область, Башкортостан и Свердловская область — 51, 49 и 47 случаев соответственно.

Фото: crimestat.ru

Ни одного раскрытого дела такого состава в Ненецком автономном округе, Чечне, Ингушетии и Мордовии. В Тульской области, Кабардино-Балкарской республике и Калмыкии это число равно одному.

Всего в этом году преступления совершили 332 несовершеннолетних. Для сравнения, в прошлом году таких дел насчитывалось 387.

Елизавета Пуншева