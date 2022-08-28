Татарстан занял 4-е место среди регионов России по количеству убийств и покушений

В Татарстане по итогам первых 7 месяцев 2022 года выявлено 150 убийств и покушений на убийство. Согласно данным Генеральной прокуратуры, республика занимает 4-е место в рейтинге среди регионов России.

Первые три места в этом рейтинге за тот же период заняли Московская область, Иркутская область и Москва соответственно — по 192, 157, 155 убийств и покушений.

Фото: crimestat.ru

Меньше всего убийств зарегистрировано в Чукотском и Ненецком автономных округах. Здесь произошло по три таких инцидента. В Ингушетии и Чечне — по семь, а в Магаданской области, Северной Осетии и Мордовии — по восемь.

По итогам первого полугодия официально в Татарстане было совершено 133 убийства и покушения. Нераскрыто из них — четыре. К концу июля это число не изменилось.

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Елизавета Пуншева