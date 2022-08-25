В Татарстане опасны для купания шесть пляжей, два и которых — в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане из шести оборудованных для купания пляжей шесть признали небезопасными для купания, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.



По состоянию на 25 августа, требованиям по санитарно-химическим показателям не соответствуют пляж «Нижнее Заречье» и пляж «Локомотив» в Казани, пляжи в Мензелинске (на правом и левом берегу реки Мензеля), пляж в Лаишево и пляж в селе Муслюмово Муслюмовского района.

По микробиологическим показателям норме не соответствуют городские пляжи Мамадыша и Мензелинска (на левом берегу Мензеля). Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по вирусологическим, паразитологическим показателям не зарегистрированы.

Фото: Максим Кокунин (архив)

По состоянию на 12 августа, в Казани три из пяти муниципальных пляжей не соответствовали гигиеническим требованиям.

Начальник Альметьевского поисково-спасательного поста Фахрутдин Сыраев отмечал, что в Татарстане не хватает безопасных пляжей для купания.



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Маргарита Головатенко