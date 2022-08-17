В Татарстане не хватает безопасных пляжей для купания — видео

На пляже «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района Татарстана купались всегда, но современным и безопасным он стал 3 года назад после апгрейда. Теперь на пляже есть душ и все условия для людей с ограниченными возможностями. Таких оборудованных пляжей в Нижнекамском районе всего два. Второй — в Камских Полянах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

О еще одном пляже мечтают жители Альметьевска, но создать его — дело дорогое:

— Чтобы создать дополнительный [пляж], надо иметь водоем, где береговая линия и все условия соответствуют [нормам] для купания, — рассказал начальник Альметьевского поисково-спасательного поста Фахрутдин Сыраев и отметил, что при создании пляжей могут также возникнуть и юридические проблемы.

Таких официально разрешенных и безопасных мест для купания нет в Балтасинском, Азнакаевском, Акусубаевском, Арском и Актанышском районах Татарстана. Не хватает мест отдыха и в Казани — в татарстанской столице с этим свои сложности. Так, например, у города нет своей службы спасателей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить профилактическую работу среди населения по вопросам безопасности на водоемах. С начала года в Татарстане на водных объектах зарегистрировали 95 происшествий, погибли 69 человек, из них восемь — дети.



По состоянию на 12 августа, в Казани три из пяти муниципальных пляжей не соответствуют гигиеническим требованиям. Всего в республике таких объектов девять, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

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Маргарита Головатенко