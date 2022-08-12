В Татарстане девять пляжей опасны для купания — из них три в Казани

Фото: Максим Кокунин (архив)

В Казани три из пяти муниципальных пляжей не соответствуют гигиеническим требованиям. Всего в республике таких объектов девять, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Пляжи «Комсомольский», «Озеро Большое Лебяжье» и озеро «Глубокое» в Казани не отвечают гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Здесь не рекомендуется купаться. Это не касается пляжей «Нижнее Заречье» и «Локомотив».

Не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям также пляжи Набережных Челнов, Мамадыша и Лениногорска.

Фото: Ринат Назметдинов

Сразу по двум показателям — микробиологическим и санитарно-химическим — не отвечают гигиеническим требованиям Лаишево и Муслюмово. Не рекомендуется купаться и на пляже Мензелинска. Там на правом берегу в воде обнаружены цисты балантидии, а на левом — стафилококки.

На прошлой неделе сообщалось, что в Казани два из пяти муниципальных пляжей не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям — «Комсомольский» и «Озеро Большое Лебяжье». Пляжи «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Озеро Глубокое» в списке отсутствовали.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина