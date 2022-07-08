Реконструкция первой очереди сада Рыбака в Казани завершится в августе

В Кировском районе Казани завершается реконструкция первой очереди сада Рыбака со стороны улицы Кызыл Армейской, работы планируется завершить в августе, сообщил руководитель Исполкома города Рустем Гафаров.



Строительные работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Уже завершено благоустройство дорожек и монтаж тротуарного камня. Сейчас обустраивают детскую площадку, устраивают наружное освещение, устанавливают системы видеонаблюдения и малые архитектурные формы. Завершается комплексное озеленение территории, включая работы по устройству системы автополива. Также на территории всего сада будут установлены информационные стенды и навигация.

Известно, что дорожки выложат тротуарной плиткой и специальным дорожным щебнем. Зимой по дорожкам парка будет проходить лыжная трасса по всей территории сада.

Фото: kzn.ru

В конце июня «Реальное время» публиковало список общественных пространств Казани, которые, по мнению жителей, должны быть благоустроены в 2023 году в приоритетном порядке. Их определили по итогам всероссийского голосования, проводимого по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая во всех регионах России. Сад Рыбака был в их числе.



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Маргарита Головатенко