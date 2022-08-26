Сегодня в Татарстане ожидается жара до +34 градусов

В пятницу, 26 августа, в Татарстане ожидается сильная жара и переменная облачность. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем воздух прогреется до +29..+34 градусов. В Казани прогнозируется от +31 до +33°С, в Набережных Челнах — от +30 до +32°С.

Ветер слабый, переменных направлений, прогнозирую синоптики.

Фото: Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жара до +34 градусов в республике сохранится до начала следующей недели. Ночные температуры составят +10—15°С, на западе республики — до +19°С.



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Татьяна Демина