Жители Казани смогут принять участие в конкурсе программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»

Фото: пресс-служба СИБУРа

СИБУР объявил о старте конкурсов грантовых и межрегиональных проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В этом году к городам-участникам добавилась и Казань.

Грантовый конкурс направлен на поддержку социально значимых проектов по 7 направлениям: «Культура», «Образование и наука», «Спорт», «Волонтерство», «Город», «Охрана окружающей среды» и «Инклюзия». Последнее направление является нововведением 2022 года.

Принять участие в конкурсе грантовых проектов могут бюджетные учреждения и некоммерческие организации. Дополнительным преимуществом будет соответствие проектов, подаваемых на конкурс, принципам инклюзивности и экологичности.

В конкурсе межрегиональных проектов могут участвовать общественные организации, профильные учреждения и коммерческие компании, имеющие опыт в социальной сфере, которые планируют реализовывать проекты в двух и более регионах присутствия компании.

— Из года в год программа показывает свою социальную эффективность и результативность: в городах формируются активные сообщества, участники наших конкурсов совершенствуют компетенции в области написания заявок и учатся привлекать финансирование из разных источников. Проекты, реализуемые грантополучателями, решают социальные проблемы жителей регионов и способствуют повышению качества жизни. Мы всегда рады поддержать полезные инициативы и надеемся, что в этом году увидим среди заявок как наших постоянных участников, так и новые организации, — отметила Елена Снежко, руководитель программы «Формула хороших дел».

Прием заявок продлится с 23 августа по 16 октября. Для подачи заявки нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте программы.