В Татарстанском нефтегазохимическом форуме примут участие около 2 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстанском нефтегазохимическом форуме-2022 ожидается участие около 2 тысяч человек, в том числе и президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

По его словам, на Татарстанский нефтегазохимический форум в этом году должны приехать заместитель председателя правления — начальник департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин, президент Союза нефтегазопромышленников Генадий Шмаль, генеральный директор государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, экс-президента Киргизии Аскара Акаева и многих других.

— Список пока формируется и собирается. Планируется около 2 тысяч человек-участников, — добавил Олег Коробченко

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В июне президент Татарстана Рустам Минниханов рассказывал, что на Татарстанский нефтегазохимический форум потратят 30 миллионов рублей, из которых 10 миллионов выделено бюджетом республики. Остальные 60% планируется собрать за счет участников.



В этом году Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет с 31 августа по 2 сентября. Минниханов призвал подготовить форум на высшем уровне, а руководителей компаний попросил принять активное участие в создании корпоративных экспозиций, чтобы «были видны перспективы развития».



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Татьяна Демина