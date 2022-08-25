Татарстан выступит с законодательной инициативой по регулированию оборота строительного мусора

Госсовет Татарстана планирует выступить с новой законодательной инициативой по регулированию оборота строительного мусора, что не входит в сферу деятельности региональных операторов. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму России в октябре этого года, сообщил председатель Комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин на научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика»

— 85 [несанкционированных] свалок в Татарстане из строительного мусора. УК «ПЖКХ» [регоператор по западной зоне РТ] не приедет и не вывезет строительный мусор, — отметил он.

По его словам, региональные власти пытались самостоятельно начать законодательную работу по регулированию этой сферы, но надзорные органы указали на недопустимость вторжения в федеральную сферу контроля. «Прокуратура РТ тут же опротестовала», — сказал Александр Тыгин.

Татарстан планирует повторить на своей территории эксперимент, который работает в Подмосковье. «Они ввели инвестиционную составляющую и решили проблему со строительным мусором», — уточнил спикер.

Фото: Максим Платонов (архив)

Расширение полномочий региона в сфере регулирования оборота строительного мусора назрело, полагает депутат Госсовета. «Сейчас есть ощущение, что федералы что-то недодали», — отметил он, не согласившись с утверждением Минприроды России о том, что все полномочия отдали регионам.

В законопроекте предлагается установить возможность платы за сбор и утилизацию коммунального мусора с одного метра, а не с человека. Такой подход обеспечит прозрачность.

— Мы запрашивали данные у МВД России о количестве прописанных граждан, но не получили, — рассказал спикер. — «Дайте цифру» — «нет», — продолжил он. В настоящее время плата за мусор начисляется в Татарстане с человека.

В республике обращается около 120 тысяч тонн строительного мусора. Ожидается, что первые обсуждения в Госдуме пройдут в сентябре.

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Луиза Игнатьева