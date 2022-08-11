В Казани снесут самовольно установленные киоски по продаже воды и заборы — список
Власти Казани издали очередное постановление о демонтаже и переносе самовольно установленных объектов движимого имущества. Соответствующие документы опубликованы в сборнике документов мэрии города.
Демонтажу в Авиастроительном и Ново-Савинском районах подлежат следующие объекты:
- Забор на улице Тэцевской, вблизи дома №4
- Ограждение на улице Ак. Лаврентьева, вблизи дома №9
- Ограждение на улице Адоратского, 33
- Бетонные блоки на проспекте Ямашева, вблизи дома №36, к. 2
- Будка охраны и ограждение на ул. Меридианная, 19
- Будка охраны и ограждение на ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №36
- Помещение охраны, шлагбаум, частично ограждение на пр. Ямашева, вблизи д. 63
- Будка на ул. Чистопольская, вблизи д. 72
- Будка охраны, ограждение, бытовки на ул. Чапаева, вблизи дома №14/7
- Помещение охраны на ул. Фатыха Амирхана, вблизи домов №105 и №107
- Бытовка, используемая под помещение охраны, забор, шиномонтаж на ул. Челюскина/Айдарова (вблизи ул. Челюскина, д. 55)
- Автоматический шлагбаум, ограждение на ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №18А
- Помещение охраны, забор из сетки на ул.Гудованцева, вблизи дома №22
- Помещение охраны, ограждения на ул.Меридианная, вблизи дома №17 А
- Помещение охраны, ограждения на пр.Ямашева, вблизи д.31
- Помещение охраны, ограждения на ул.Чистопольская, вблизи д.39
- Забор, будка, металлический навес, автоматический шлагбаум на ул.Фатыха Амирхана, вблизи д.103
- Будка на ул.Чистопольская, вблизи дома №72
- Строительный забор на ул.Беломорская, вблизи дома №69
- Забор на ул.Симонова, напротив д.6
- Будка на ул.Симонова, напротив д.6
- Бытовки, строительные материалы, ограждения на ул.Сибгата Хакима, вблизи д.46
- Забор, вагон (бытовка) на ул.Песочная напротив «Сад №7 КМПО»
- Металлические ограждения, ворота на ул.Челюскина, вблизи д.40/15
- Металлические столбики, цепи на ул.Короленко, вблизи дома №67А
- Металлические ограждения на ул.Маршала Говорова, вблизи д.68
- Металлические столбы, цепи на пр.Ямашева, вблизи д.65
Собственники движимых объектов должны были добровольно их снести до 8 августа. Принудительный демонтаж пройдет в течение 90 дней от публикации постановления — 3 августа.
Также сносу подлежат следующие незаконно установленные движимые объекты Казани:
- Киоск по продаже воды на ул.Беломорская, вблизи дома №5
- Киоск по продаже воды на ул.Максимова, вблизи дома №1а
- Киоск по продаже воды на ул.Ягодинская, вблизи дома №27
- Киоск по продаже воды на ул.Г.Баруди, вблизи дома №18
- Киоск по продаже воды на ул.Ноксинский спуск, вблизи дома №45
- Торговый павильон на ул.Ю.Фучика, вблизи дома №98а
- Киоск по продаже воды на ул.Шоссейная, вблизи дома №2ж, (ж.м.Борисо- глебское)
- Киоск по продаже воды на ул.Г.Баруди, вблизи дома №4
- Киоск по продаже воды на пр.Победы, вблизи дома №15, к.1
- Автолавка на ул.Декабристов, вблизи дома №150
- Торговый объект на ул.Даурская
- Торговый объект на ул.Ю.Фучика, вблизи дома №30
- Торговый объект на ул.Сафиуллина, вблизи дома №48
- Торговый павильон на ул.Адоратского, вблизи дома №12
- Автолавка на ул.Залесная, вблизи дома №64
- Торговый павильон на ул.Высокогорская, вблизи дома №14
- Торговый павильон на ул.Н.Назарбаева, вблизи дома №80/105
- Автофургон вблизи Тайницкой башни Казанского Кремля
- Торговый объект на ул.Татарстан, вблизи дома №52
- Торговый объект на ул. Декабристов, вблизи дома №178
- Автофургон на пр.Победы, вблизи дома №118
- Автофургон на пр.Победы, вблизи дома №100
- Торговый павильон на ул.Оренбургский тракт, кад.№16:50:17112 6:1501
Собственники объектов могут на добровольной основе снести их до 15 августа. Принудительный демонтаж пройдет до 13 ноября.
На прошлой неделе власти Казани также публиковали список незаконно установленных объектов, которые пойдут под снос. Список — по ссылке.
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