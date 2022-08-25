Минздрав: с болями в мышцах, костях и суставах сталкиваются до 40% переболевших коронавирусом

Примерно у 30-40% пациентов, перенесших коронавирус, возникают боли в мышцах, костях и суставах, сообщил главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин.



По его словам, чаще всего пациентов беспокоят боли в суставах, а еще осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Коронавирус может способствовать обострению хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.

— Я бы посоветовал ежегодно проходить санаторно-курортное лечение, которое помогает восстановиться после перенесенной инфекции и вернуть работоспособность, способствует стабилизации нервной системы и профилактике заболеваний, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российским регионам поручено «принять исчерпывающие меры» по увеличению охвата населения вакцинацией от COVID-19. Особое внимание рекомендовано уделить пациентам, выписывающимся со стационарного лечения, медикам и педагогам, а еще трудовым коллективам.

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Маргарита Головатенко