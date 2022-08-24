Цена газа в Европе превысила $3100 за тысячу кубометров впервые с начала марта

Цена газа в Европе превысила $3100 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта, согласно данным лондонской биржи ICE.

С начала дня общий рост цен на газ составляет 16%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3113 за 1 тыс. куб. м.

В понедельник, 22 августа, цены на газ в Европе поднялись выше $3 тысяч за кубометр. По мнению аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева, рост цен связан с несколькими факторами. В их числе заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток 31 августа для техобслуживания.

Фото: pixabay.com

В конце прошлой недели цены на газ в Европе резко выросли до $2 700 за тысячу кубометров после новостей об остановке турбины «Северного потока». Стоимость газа резко возросла на 4,6%. Такой высокой отметки цена на газ достигла впервые с марта.

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Маргарита Головатенко