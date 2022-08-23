Аналитик объяснил причины роста цен на газ в Европе

В понедельник, 22 августа, цены на газ в Европе поднялись выше $3 тысяч за кубометр. По мнению аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева, рост цен связан с несколькими факторами.



В их числе заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток 31 августа для техобслуживания. Однако, как отметил аналитик, рост цен наблюдался и ранее. Так, с 27 июля «Газпром» сократил транзит газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» до 20% от номинальной мощности (33 млн куб. м в сутки).

Кроме того, ЕС ускоренными темпами наполняет газовые хранилища и закупает СПГ по «любым ценам». Еще один фактор роста цен — жаркая погода — в связи с необходимостью охлаждения помещений расход электроэнергии увеличивается.

— В августе наполненность газовых хранилищ в ЕС превысит 80%, а спрос со стороны генерирующих компаний достигнет сезонного минимума в сентябре, что может привести к существенной коррекции цен в первой половине осени, — сказал Пигарев в беседе с RT.

Фото: pixabay.com

В конце прошлой недели цены на газ в Европе резко выросли до $2 700 за тысячу кубометров после новостей об остановке турбины «Северного потока». Стоимость газа резко возросла на 4,6%. Такой высокой отметки цена на газ достигла впервые с марта.

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Маргарита Головатенко