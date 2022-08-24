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В Казани откроется центр содействия развитию гражданских инициатив

17:14, 24.08.2022 1
В Казани откроется центр содействия развитию гражданских инициатив
Фото: tatarstan.ru (архив)

В Казани откроется центр содействия развитию гражданских инициатив, сообщил президент республики Рустам Минниханов на форуме общественной палаты России.

Центр разместят в новом квартале юстиции в Казани. Открытие планируется в ближайшие дни властями региона совместно с министерством юстиции России, информирует «Интерфакс».

В августе сообщалось, что АО «Татэнерго» ищет подрядчика на строительство и проведение сетей теплоснабжения до казанского квартала юстиции за 14 миллионов рублей.

Казанский квартал юстиции, который заложили на улице Хади Такташа в мае 2021 года, строит Госжилфонд при президенте Татарстана. Подробнее о проекте, ходе строительства, характеристиках строящихся зданий и их будущих обитателях — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:24
    центр содействия развитию гражданских инициатив - какое-то обобщенное название. А чем конкретно эта контора будет заниматься, интересно?
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