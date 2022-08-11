К казанскому Кварталу юстиции проведут сети теплоснабжения — объект планируют сдать ко Дню республики

АО «Татэнерго» ищет подрядчика на строительство и проведение сетей теплоснабжения до казанского Квартала юстиции за 14 миллионов рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы пройдут по улице Хади Такташа, источником теплоснабжения станет ТЭЦ-1, расположенная на улице Габдуллы Тукая, 125к3. Протяженность трассы составит 326,2 погонных метра, а расчетный срок эксплуатации — 30 лет.

Перед тем как проложить трубопровод, подрядчику необходимо уточнить и проверить расположение подземных коммуникаций. Кроме того, он должен произвести земельные работы с укладкой бетонных оснований и установкой арматуры, а также обмазать горячим битумом наружную поверхность конструкций, которые будут соприкасаться с грунтом.

Работы необходимо выполнить до 30 ноября этого года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 17 августа, итоги подведут 2 сентября. При этом Квартал юстиции, как утверждали источники «Реального времени», должны сдать ко Дню республики.

Фото: скриншот проектной документации

Казанский Квартал юстиции, который заложен на улице Хади Такташа в мае, строит Госжилфонд при президенте Татарстана. Подробнее о проекте, ходе строительства, характеристиках строящихся зданий и их будущих обитателях — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин