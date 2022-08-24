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Президент России поручил выплатить семьям школьников в ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей

16:45, 24.08.2022 1
Президент России поручил выплатить семьям школьников в ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин поручил единовременно выплатить по 10 тысяч рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины, сообщает RT со ссылкой на сайт Кремля.

Выплату поручено осуществить одному из законных представителей детей в возрасте от шести (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года) до 18 лет, если дети пошли в школу на указанных территориях.

Фото: realnoevremya.ru

Выплаты поручено направить не позднее 15 сентября 2022 года.

В июле Владимир Путин поддержал идею жилищных сертификатов для жителей ДНР и ЛНР. В планах — выделять на ремонт внутри квартиры или частных домов средства из расчета по 6 тысяч рублей на квадратный метр.

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Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:25
    Эх, мы тоже так ждали этих пособий
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