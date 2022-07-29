Президент России поддержал идею жилищных сертификатов для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин поддержал идею жилищных сертификатов для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для покупки жилья на территории ДНР жителям Мариуполя и других территорий предложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он сообщил о планах выделять на ремонт внутри квартиры или частных домов средства из расчета по 6 тысяч рублей на квадратный метр. По словам Хуснуллина, за основу взяли механизм, утвержденный во время наводнений в Иркутске.
— <…> мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим, — сообщает RT.
Хуснуллин рассказал, что российские власти разработали план полного восстановления Мариуполя за три года. В этом году планируется восстановить 90 социальных объектов, а также обновить городской аэропорт.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым