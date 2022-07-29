Президент России поддержал идею жилищных сертификатов для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поддержал идею жилищных сертификатов для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для покупки жилья на территории ДНР жителям Мариуполя и других территорий предложил вице-премьер Марат Хуснуллин.



Он сообщил о планах выделять на ремонт внутри квартиры или частных домов средства из расчета по 6 тысяч рублей на квадратный метр. По словам Хуснуллина, за основу взяли механизм, утвержденный во время наводнений в Иркутске.

— <…> мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим, — сообщает RT.

Хуснуллин рассказал, что российские власти разработали план полного восстановления Мариуполя за три года. В этом году планируется восстановить 90 социальных объектов, а также обновить городской аэропорт.



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Маргарита Головатенко