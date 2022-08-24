В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида, аммиака и оксида углерода

Фото: Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих вещества — аммиака, оксида углерода и формальдегида. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Превышение предельно допустимого уровня формальдегида зарегистрировал пункт наблюдения №4, расположенный на ул. Болотникова. Она составила 0,068 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Повышенную концентрацию аммиака зафиксировали в центре Казани. По данным ПНЗ №3 на ул. Мартына Межлаука, она составила 2,8 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

ПНЗ №5 по ул. Татарстан, 72 выявил превышение ПДК формальдегида — она составила 0,052 мг/кубометр. Концентрация оксида углерода в воздухе зафиксирована на предельно допустимом уровне — 5 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 23 августа по 7 часов 24 августа.



В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина