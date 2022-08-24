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В Казани несколько министерств получили сообщения о «минировании» — они оказались ложными

11:08, 24.08.2022
В Казани несколько министерств получили сообщения о «минировании» — они оказались ложными
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром в Казани несколько министерств получили сообщения о «минировании» и были эвакуированы, сообщил корреспондент «Реального времени».

На данный момент эвакуация завершена в здании министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. На место были вызваны специальные службы, которые в ходе проверки ничего не обнаружили.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, аналогичная ситуация произошла 31 мая, когда на электронную почту более чем 40 судов Татарстана поступили сообщения о минировании. Среди них были Вахитовский, Кировский, Приволжский, Московский, Авиастроительный и Ново-Савиновский суды Казани.

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Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

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