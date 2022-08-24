В Татарстане офисы МФЦ изменят режим работы из-за празднования Дня республики

В связи с празднованием Дня города и республики график работы многофункциональных центров в Татарстане будет изменен, сообщает мэрия Казани.

Так, 29 августа продолжительность рабочего дня во всех филиалах будет сокращена на 1 час. 30 августа будет выходным праздничным днем. С 31 августа все офисы начнут работать по штатному расписанию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в День города и республики ожидается обширная праздничная программа. Хедлайнером станет группа Uma2rman. Праздничный концерт 30 августа пройдет у Центра семьи «Казан». Он начнется в 17.00 и продлится до 22.00.



Также 30 августа в городе состоится пятый фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest. В этом году мероприятие меняет площадку — оно пройдет внутри и вокруг Национальной библиотеки Татарстана.



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Максим Кокунин