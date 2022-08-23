Украина денонсировала соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

Украина денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов, об этом сообщает Минфин РФ.



Украина официально уведомила Россию о денонсации соглашения 8 июня. В соответствии с нотой Украины и нотой России от 23 августа «соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника, — с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года».

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Маргарита Головатенко