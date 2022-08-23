Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с 12 августа
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $100 за баррель впервые с 12 августа, свидетельствуют данные торгов.
На пике в 20:36 мск цена достигала $100,23 за баррель (+3,89%).
16 августа цена нефти Brent опустилась ниже $92 за баррель. Такой отметки нефть марки Brent достигла впервые с 18 февраля 2022 года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Маргарита ГоловатенкоПромышленностьНефтьНефтехимия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым