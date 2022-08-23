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Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с 12 августа

20:54, 23.08.2022
Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с 12 августа
Фото: pixabay.com

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $100 за баррель впервые с 12 августа, свидетельствуют данные торгов.

На пике в 20:36 мск цена достигала $100,23 за баррель (+3,89%).

Фото: realnoevremya.ru

16 августа цена нефти Brent опустилась ниже $92 за баррель. Такой отметки нефть марки Brent достигла впервые с 18 февраля 2022 года.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьНефтехимия

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