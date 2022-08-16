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Нефть Brent подешевела до $92 за баррель впервые с 18 февраля

21:08, 16.08.2022
Нефть Brent подешевела до $92 за баррель впервые с 18 февраля
Фото: realnoevremya.ru

Цена нефти Brent опустилась ниже $92 за баррель, согласно данным торгов на лондонской бирже ICE.

Такой отметки нефть марки Brent достигла впервые с 18 февраля 2022 года.

В конце июля нефть марки Brent достигла отметки в $110 за баррель впервые с начала июля.

Фото: pixabay.com

В начале июля стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $100 за баррель. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснял, какие факторы могли повлиять на снижение.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономикаФинансы

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