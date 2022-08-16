Нефть Brent подешевела до $92 за баррель впервые с 18 февраля
Цена нефти Brent опустилась ниже $92 за баррель, согласно данным торгов на лондонской бирже ICE.
Такой отметки нефть марки Brent достигла впервые с 18 февраля 2022 года.
В конце июля нефть марки Brent достигла отметки в $110 за баррель впервые с начала июля.
В начале июля стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $100 за баррель. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснял, какие факторы могли повлиять на снижение.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым